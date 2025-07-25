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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:08
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçtaki S.B. ve O.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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