Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki S.B. ve O.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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