        Konya Haberleri

        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 21:34
        Konya'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

        Hüyük'ten Konya yönüne giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 TH 983 plakalı kamyonet, Karaali Mahallesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Halil T, Aykut G, Bekir S. ve Vehbi İ. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.




