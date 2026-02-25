Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yunak'ta "Her Kalpte Bir Umut" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ziyaret

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazan ayında yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları ziyaret edip, talep ve ihtiyaçlarını dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak'ta "Her Kalpte Bir Umut" projesiyle ihtiyaç sahiplerine ziyaret

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ramazan ayında yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları ziyaret edip, talep ve ihtiyaçlarını dinliyor.

        Yunak Belediyesi'nin "Her kalpte bir umut, her yürekte huzur" projesi kapsamında daha önce belediye ekiplerince tespit edilen aileleri ziyaret eden Günaltay, her gün ortalama beş mahallede incelemelerde bulunuyor.

        Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden ve talepleri not alan Günaltay, ailelerin market ve diğer temel ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek temin edilen destekleri teslim ediyor.

        Günaltay, bazı ailelerle iftar yaparak ramazanın manevi atmosferini paylaşıyor.

        Günaltay, yaptığı açıklamada, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Akşehir Devlet Hastanesi'nde bir ilk: V-NOTES izsiz rahim ameliyatı
        Akşehir Devlet Hastanesi'nde bir ilk: V-NOTES izsiz rahim ameliyatı
        Meram Zabıtası'ndan Ramazan'da işletmelere sıkı denetim
        Meram Zabıtası'ndan Ramazan'da işletmelere sıkı denetim
        Konya Otogarı'nda HGS uygulaması başladı
        Konya Otogarı'nda HGS uygulaması başladı
        Konya'da Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler İçin Akıllı Kavşak Tasarımı Pro...
        Konya'da Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler İçin Akıllı Kavşak Tasarımı Pro...
        83 yaşındaki hastanın kalbi "özel operasyonla" rahatlatıldı
        83 yaşındaki hastanın kalbi "özel operasyonla" rahatlatıldı
        Ramazan'da sürücülere sabır ve dikkat uyarısı
        Ramazan'da sürücülere sabır ve dikkat uyarısı