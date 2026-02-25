Canlı
        Konya Otogarı'nda HGS uygulaması başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT iş birliğiyle uygulamaya geçirilen HGS sayesinde, otobüs terminalindeki geleneksel vezne sistemi kaldırıldı, işlemler çevrimiçi olarak daha hızlı yapılıyor.

        Personelden tasarruf edilerek işletme maliyetlerinin düşürüldüğü uygulamada ayrıca karayolları, köprüler ve otoyollarda kullanılan HGS sistemi ile aynı altyapı kullanılarak uygulama bir otogarda hayata geçirildi.

        Sistemin hayata geçirilmesiyle terminal kontrol noktasındaki araç ve yolcu bekleme süreleri azaltıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

