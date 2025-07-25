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        ACES heyetinden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret

        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:49
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        ACES heyetinden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a ziyaret
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        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

        Lupatelli, Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette, Konya'nın Avrupa Bisiklet Şehri adaylığının Türkiye, Asya ve Avrupa için önemli olduğunu söyledi.

        Konya'nın bisiklet projesinin sadece profesyoneller için değil, halk içinde önemli olduğunu belirten Lupatelli," Özellikle 91 bin bisikletin dağıtılmasına çok sevindim. Bisiklet konusunda Konya'da yapılanları Asya ve Avrupa'da göstermeli, tanıtmalıyız." dedi.

        Altay ise Konya'nın coğrafi yapısıyla bisiklet şehri olmaya uygun olduğuna dikkati çekti.

        Konya'da bisiklet sporunun gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması için çalıştıklarını anlatan Altay, "Türkiye'de 680 kilometrelik bisiklet yoluyla açık ara öndeyiz. Şimdi de bu yolların daha aktif kullanılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklara bisiklet dağıtımı, okula bisikletle gitmelerinin teşvik edilmesi ve özellikle kırsalda bisikletlerin tamir edilmesi gibi örnek işler yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

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