        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet tarihinde yaşanan darbelerin en sinsi ve kirli olanının 28 Şubat post modern darbesi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:42
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet tarihinde yaşanan darbelerin en sinsi ve kirli olanının 28 Şubat post modern darbesi olduğunu söyledi.

        Arıkan, partisinin Konya İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Adalet Sofraları" temalı iftar programında, ramazanın yeryüzünde kurtuluşa ve arınmaya vesile olması temennisinde bulundu.

        Bu ramazan ayını iyilikleri ve güzellikleri çoğaltmak, dayanışma ve kardeşliği büyütmek için fırsat gördüklerini anlatan Arıkan, Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları adalet sofralarında milletle buluştuklarını ifade etti.

        Arıkan, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yılında rahmetle andıklarını belirterek, "Saadet Partisi olarak 15 yıldır, şubat ayının son haftasını 'Erbakan Haftası' olarak idrak ediyoruz. Her sene, Erbakan Hocamızın bir yönünü ele alarak anmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu sene insanlık olarak yaşadıklarımız karşısında, yüzümüze çarpan gerçeklikler karşısında Erbakan Hocamızın en önemli yönlerinden birini tema olarak belirledik, 'İnsanlık için çalışan adam' dedik." diye konuştu.

        - "Erbakan Hocamızı anlamaya çalışmalıyız"

        Erbakan'ın yalnızca Türkiye için değil bütün insanlık için bir okul olduğuna işaret eden Arıkan, şunları kaydetti:

        "Bu okul, siyonizme karşı açılmış cephenin en ileri karakoludur. Bu okul, faize belasına karşı başlatılmış en kararlı mücadeledir. İşte tüm bunlardan dolayıdır ki Erbakan Hocamız baskılara, engellemelere, kapatmalara, 28 Şubat karanlığına maruz kalmıştır. Yarın 28 Şubat'ın 29. yıl dönümü. Cumhuriyet tarihimizde birçok darbe oldu ancak bu darbelerin içinde en sinsi ve kirli olanlarından birisi 28 Şubat darbesidir. Ne irtica, ne şu, ne bu... 28 Şubat'ın iki sebebi vardır. Biri rantiyecilere giden hortumun kesilerek, denk bütçe yapılması. Diğeri ise D-8'lerin kurulması. Birincisi içerideki işbirlikçi rantiyeyi, diğeri de dışarıdaki emperyalistleri rahatsız etmiştir. Ancak Erbakan Hocamız asla yılmamış, bir kez olsun 'Benden bu kadar' dememiştir. İşte tam burada; yılmayan, yıkılmayan bir azimle millet, ümmet ve insanlık için çalışan Erbakan Hocamızı anlamaya çalışmalıyız."






