Seydişehir Devlet Hastanesi solunum destek cihazı hizmete alındı

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sinan Akbulut, çocuk polikliniğinde solunum destek cihazının hizmete alındığını söyledi.



Akbulut, gazetecilere, yeni cihazın devreye alınmasıyla orta ve ağır solunum sıkıntısı bulunan çocuklarda tedavi sürecinin hızlanacağını belirtti.



Çocukların hastanede yatış sürelerinin kısalacağını, il merkezine sevk ihtiyacının büyük ölçüde azalacağını vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:



"Bölgedeki ilçe hastaneleri arasında ilk olan bu cihaz sayesinde, solunum sıkıntısı yaşayan çocuk hastaların daha hızlı, konforlu ve etkili şekilde tedavi edilmesi mümkün hale geldi. Özellikle bronşit, zatürre ve astım gibi orta ve ağır seyreden solunum yolu hastalıklarında, çocuğun burnundan verilen ılık ve nemlendirilmiş oksijen ile solunumun desteklenmesini sağlıyor. Uygulama sayesinde çocuklar daha rahat nefes alabiliyor, solunum eforu azalıyor ve tedaviye yanıt süresi kısalıyor."

