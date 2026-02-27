Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbar edilen ikamete operasyon düzenledi. Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. İkametteki B.T, M.K, Z.T. ve M.K. gözaltına alındı. Zanlılardan B.T. ve M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.K. ve Z.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.