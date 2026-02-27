Yeşilay Konya Şube Başkanı Küçükbezirci'den lise kulüplerine ziyaret

Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, kentteki lise kulüplerini ziyaret etti.





Bu yılı "Bağımsızlık Yılı" ilan eden Yeşilay Konya Şubesi yönetiminin, toplumun farklı kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları sürüyor.



Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, Yeşilay kulüp başkanları ve danışman öğretmenlerle görüştü.



Okullarda yürütülen faaliyetler değerlendirildi, planlanan yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Küçükbezirci, yıl boyunca eğitim programları, seminerler, atölye çalışmaları ve sosyal etkinliklerle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.





Ziyaretlerde, Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Esad Çağla ve Gençlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Esra Gök Doğan da yer aldı.



