        Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:23
        Eti Alüminyum yetkilileri Konya basınıyla iftar programında buluştu

        Eti Alüminyum yetkilileri Konya'da görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

        Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan ve şirket yetkilileri, Konya'da bir restoranda düzenlenen iftar programında, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluştu.

        Geçen yıl gerçekleştirdikleri yatırımları anlatan Arkan, 2026'da da önemli yatırımlarla hedeflerinin üzerinde seyretmeye devam edeceklerini belirtti.


        Arkan, ülkenin savunma sanayisine daha yüksek katma değerli ürün sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

