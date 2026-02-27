Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 02:04
        Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

