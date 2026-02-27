Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Su tutmaya başlayan Çavuşçu Gölü yeniden canlanıyor

        ABDULLAH DOĞAN - İç Anadolu'nun önemli sulak alanlarından Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su tutmaya başlayan Çavuşçu Gölü yeniden canlanıyor

        ABDULLAH DOĞAN - İç Anadolu'nun önemli sulak alanlarından Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

        Sultan Dağları'nın eteklerindeki 27 kilometrekarelik Çavuşçu Gölü, flamingo, pelikan, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türünün yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali barındırıyordu.

        Son yıllarda artan kuraklık ve yağış azlığıyla sonbaharda kuruyan göl, alanı besleyen derelerden gelen sularla canlanmaya başladı. Yaklaşık üçte birlik bölümünün dolduğu gözlenen, kuşların göç rotasındaki gölde, suyun gelmesiyle kuş popülasyonunda da hareketlilik yaşanıyor.

        Çavuşçugöl Mahalle Muhtarı Uğur Duman, AA muhabirine, gölün iki çayla beslendiğini ancak derinliğinin az olduğunu söyledi.

        Gölün kuruma sürecinin yaklaşık 5 yıl önce başladığını anlatan Duman, şunları kaydetti:

        "Yağışlarımız azdı. Geçen yılın son aylarında tamamen kurudu. Hiç su kalmadı. Bu yıl şükür yağışlarla gölün yaklaşık üçte birlik alanı doldu ama yine de sığ. Geçen yıl, gölün tamamen kuruduğu aylarda kuş da gelmemişti. Öyle bir anormallik oldu ama bu sene suyla beraber kuşların bazıları döndü şükür. Konaklama alanında şu anda kuşumuz var. Daha önce 230'a yakın kuş türünün olduğu yerdi ama şu anda 3-4 tür var. İnşallah göl bu şekilde dolmaya devam ederse sayı yükselir. Doğa burada bitmişti ama şükür tekrar mavimize kavuştuk."

        - "Kuşlar için çok önemli bir lokasyon"

        Kuş gözlemcisi Adem Akbıyık ise gölün yalnızca bölge için değil, uluslararası kuş göç yolları açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Anadolu'nun, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kuşlar için doğal bir konaklama koridoru olduğunu belirten Akbıyık, "Birkaç yıldır suları sürekli çekilen gölümüz, bu yıl yeniden su tutmaya başladı, bu bizi çok mutlu etti. Kuşçuluk anlamında bakıyorum. Kuşlar için çok önemli bir lokasyon. Kuşlar buraya gelip dinlenir. Onların doğalarında bu var. Bu gölün üzerinden uçacaklar." diye konuştu.

        Akbıyık, gölde bazı türleri gözlemlediklerini belirterek, "15 Nisan, burası için zirve yaptığı nokta. En az 250 türün buradan geçeceğini öngörüyoruz. Bunu uzun yıllar boyunca deneyimledik, fotoğrafladık. Daha fazlası da mümkün. Binlerce kuş buradan göçecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Sadece çocukları değil, herkesi etkileyen tuzak Günümüz sorununa uzmanlarda...
        Sadece çocukları değil, herkesi etkileyen tuzak Günümüz sorununa uzmanlarda...
        Eti Alüminyum yetkilileri Konya basınıyla iftar programında buluştu
        Eti Alüminyum yetkilileri Konya basınıyla iftar programında buluştu
        Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
        Bozkır'da "Helal Gıda" konulu konferans
        Bozkır'da "Helal Gıda" konulu konferans
        Konyaspor, Rams Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Rams Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa