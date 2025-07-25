Afyonkarahisar'daki yangının neden olduğu tahribat görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında orman işçileri ile AKUT mensuplarının şehit olduğu bölge, arazinin zorlu şartlarını ortaya koyuyor.

Eskişehir'de başlayıp 23 Temmuz'da Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle devam ederken, 5 AKUT mensubu ile 5 orman işçisinin şehit olduğu Sarıcaova köyü yakınlarındaki yangının neden olduğu tahribat, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Yer yer dumanların yükseldiği ve yeşil örtünün adeta küle döndüğü bölgede, yanmış dozer, pikap ve arazözler dikkati çekti.