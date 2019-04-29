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Konyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Konyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Başakşehir'in Göztepe'ye yenildiği haftada Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek!

Konyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

KONYASPOR - GALATASARAY

STAT: Konya BŞB
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
YEDEKLER: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Ali, Jahovic, Hurtado, Hadziahmetovic, Opanasenko, Ferhat, Mücahit Can
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Badou, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Emre Akbaba, Mitroglou, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SON 15 MAÇINDA YENİLMEDİ 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA SIKINTI YAŞIYOR 

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı 14 müsabakadan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu sezon ligdeki tüm mağlubiyetlerini rakip sahada yaşadı ve toplamda 20 puan kaybetti.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA 

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

KONYASPOR, GALATASARAY GALİBİYETİNE HASRET

Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

SÜPER LİG'DE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 17 maçta galibiyet sayılarında 12-2 önde bulunuyor. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı. Geçen sezon Konya'daki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

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