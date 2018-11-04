Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koray Şener, Ülker Stadı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Koray için bir tören düzenliyor.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) November 4, 2018

Şener, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2018

Şener’in cenazesi İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından Yarımca Mezarlığı’na defnedilecek.

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