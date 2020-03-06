Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Küresel piyasalarda koronavirüs salgını sebebiyle sert satışlar yaşanmaya devam ediyor.

Dün ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 3'ü aşarken bu satış dalgası bugün Avrupa kıyılarına da vuruyor.

TSİ 13.00 itibarıyla Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 2.3 gerilerken, Paris'te CAC 40 endeksi de yüzde 3.08 düştü. Frankfurt'taki düşüş de yüzde 2.7'yi aştı. Borsa İstanbul'da da buna paralel bir şekilde BİST 100 endeksinde yüzde 2.3'lük düşüş yaşandı.

Dünya genelinde Fed'in öncülüğünde merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için peş peşe faiz indirimlerine gitti. Normal koşullarda dünyanın dört bir yanından gelen faiz indirimi haberlerinin pay piyasalarında büyük bir yükselişe yol açması gerekirdi. Ancak koronavirüs salgınına yönelik endişeler faiz indirimlerini gölgede bırakmış durumda.

7 YILIN ZİRVESİNDE

Yatırımcılar borsalardan çıkarak güvenli liman arayışına girmiş durumda. Bu sebeple uluslararası piyasalarda altının on fiyatı sadece bir günde 40 dolar yükselerek 1.689 dolarla ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi de yüzde 0.738 ile tarihi dibine geriledi.

Piyasalar böyle yangın yerine dönmüşken korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi 45 puanı aşarak 12 yılın zirvesine yükseldi. Önümüzdeki 30 gün için piyasaların volatilite (oynaklık) beklentisini yansıtan bu endeks son olarak 2008 krizinde bu seviyeyi görmüştü.

PETROL 2.5 YILIN DİBİNDE

Bren Petrol fiyatları da talepte düşüş olacağı beklentisiyle Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 2.6 düşerek 48.65'e geriledi.