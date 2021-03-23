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Kripto para caiz mi? Diyanet'ten kripto parayla ilgili açıklama

Kripto para caiz mi? Bitcoin başta olmak üzere kripto yani dijital paraların son günlerde gördüğü ilgiyle beraber bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, kripto para caiz mi? İşte Diyanet'ten kripto paralarla ilgili açıklama...

Kripto para caiz mi? Diyanet'ten kripto parayla ilgili açıklama

Kripto paralar son zamanlarda büyük ilgi görüyor. Dijital yani kripto paralarla ilgili berberinde çeşitli soruları da getirdi. Bu sorulardan biri de "Kripto para caiz mi?" sorusu... Merak edilen soruya Diyanet'ten açıklama geldi. Peki, kripto para caiz mi? İşte merak edilip araştırılan soruyla ilgili Diyanet'ten yapılan açıklama...

KRİPTO PARA CAİZ Mİ?

Diyanet İşlerli Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan kripto para açıklaması:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'Saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."

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