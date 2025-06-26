KÜÇÜK DİLİN ALINMASI GEREKİR Mİ?

Aşırı horlama ya da obstrüktif uyku apnesi yaşayan kişilerde cerrahi olarak küçük dilin bir kısmı ya da tamamı alınabilir. Bu operasyona uvulectomy denir. Ameliyat sonrası birkaç gün boyunca ağrı, kuruluk ve yutma güçlüğü yaşanabilir. Ancak uzun vadede birçok hasta, küçük dil olmadan da günlük yaşamına sorunsuz devam edebilir.