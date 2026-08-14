Altın Koza'da Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması jürisi açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda başvurular devam ediyor.

Edebiyat ve sinema sektörünün üretken ve saygın isimlerini buluşturan yarışmada, senaryoları değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı.

Zeynep Atakan

Finalist senaryoları değerlendirecek Ana Jüride; “Bu Kitabı Çalın”, “Bu Filmin Kötü Adamı Benim”, “Gölgeler ve Hayaller Şehrinde” eserleriyle Sait Faik Hikâye Armağanı, Yunus Nadi ve Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri sahibi yazar Murat Gülsoy, Altın Lale ödüllü ilk uzun metraj filmi “Borç” (2018) ve festivallerde dikkat çeken “Bildiğin Gibi Değil” (2023) filmlerinin yönetmeni ve senaristi Vuslat Saraçoğlu ile Kutluğ Ataman, Tayfun Pirselimoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Theo Angelopoulos gibi usta yönetmenlerin yapımlarına imza atan, Avrupa Film Akademisi’nin 2010 Eurimages Yılın Yapımcısı Ödülü sahibi yapımcı Zeynep Atakan bulunuyor.

Murat Gülsoy

Yarışmanın Ön Jürisinde ise; “Gece 11.45” (2005), “Beni Unutma” (2011) ve “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” (2013) filmlerinin senaristi, senaryo danışmanı, film eleştirmeni Burak Göral, “Okul” (2004) ve “Küçük Kıyamet” (2006) filmlerinin senaristi Doğu Yücel ile “Apartman Boşluğu” “Karanlık Oda” ve “Uyku Sersemi” gibi ilgiyle karşılanan romanların yazarı Hakan Bıçakcı yer alıyor.

Vuslat Saraçoğlu

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın kazananı, festivalin kapanış ve ödül töreninin gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı açıklanacak.