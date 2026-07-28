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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Portakal 'Genç Başarı Ödülleri' Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a

        Altın Portakal 'Genç Başarı Ödülleri' Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; "Genç Başarı Ödülleri" bu yıl Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        'Genç Başarı Ödülleri' Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a

        Türkiye’nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri; tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas’a verilecek.

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Genç Başarı Ödülü’ne layık görülen, 1 Mart 1994 tarihinde İngilizce öğretmeni anne-babanın çocuğu olarak İstanbul'da doğan oyuncu ve fotoğrafçı Cem Yiğit Üzümoğlu,Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. 32 yaşındaki Üzümoğlu, Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra Oyuncular Sendikası yönetim kurulunda Set Birimi Sorumlusu olarak görev yapan Üzümoğlu, set çalışma koşulları, örgütlenme, iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında aktif çalışmalar yürütüyor, sektör çalışanlarının haklarının geliştirilmesine yönelik projelerde ve söyleşi programlarında görev alıyor.

        Cem Yiğit Üzümoğlu, 2017 yılında 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunundaki performansıyla "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü kazandı. 2022 yılında 59. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 2026 yılında ise 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde Sahibinden Rahmet filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Cem Yiğit Üzümoğlu, 2019 yılında Kalp oyunundaki performansıyla 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu (Tiyatro)" kategorisinde aday gösterildi. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cem Yiğit Üzümoğlu, festivalin Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Serap Aksoy'a da ödülünü takdim etti.

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        Cem Yiğit Üzümoğlu, sinema kariyerinde 2022 yılında LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filminde Mert, 2023 yılında Karanlık Gece filminde Ali karakterini canlandırdı. 2024 yılında başrolünde yer aldığı Aşk Mevsimi filminde Ali Yaman rolünü üstlenirken, aynı yıl Yeni Şafak Solarken filminde de rol aldı. 2025 yılında Sahibinden Rahmet filminde İrfan karakterini canlandıran oyuncu, yakında vizyona girecek Kazım filminde ise Kâzım Koyuncu'yu canlandıracak.

        Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyon kariyerine Adı Efsane dizisiyle başladı. Daha sonra Aşka Düşman dizisinin başrolünde yer alan oyuncu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde de izleyici karşısına çıktı. Dijital platformlarda Hakan: Muhafız dizisinde, Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinde ve Kin filminde oynayan Üzümoğlu, yakında yayımlanacak Sonra Gözler Görür yapımında da izleyiciyle buluşacak. Tiyatroda Troas, Salto, Kalp, Evlat, Hamlet, Sırça, Baklava Cumhuriyeti, Öteki ve The Dogs oyunlarında oynayan Üzümoğlu, tiyatro sahnesindeki başarılı performanslarıyla da öne çıktı.

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Genç Başarı Ödülü’ne layık görülen, 2010 yılında İstanbul’da doğan ve Türkçe, İngilizce, Almanca konuşan genç oyuncu Leyla Smyrna Cabas, ilk sinema deneyimine Ayçıl Yeltan’ın yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kurgu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülen “Fidan” filmiyle başladı.

        Cabas, bu filmle Roma’daki Cinema D’iDEA Kadın Filmleri Festivali’nde yönetmen Ayçıl Yeltan ve rol arkadaşı Ayça Bingöl ile Özel Ödül’e layık görüldü. Ardından İlker Çatak’ın Hamburg ve Berlin’de çektiği “Yellow Letters” (Sarı Zarflar) filminde Ezgi karakterini canlandırdı.

        Dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali’nde yapan ve Altın Ayı Ödülü kazanan filmdeki performansıyla uluslararası alanda da dikkat çeken Cabas, ilk sinema filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncular arasında yer aldı. Piyano, gitar ve keman eğitimi de alan Cabas, lise eğitimini ise İstanbul’da sürdürüyor.

        Geçtiğimiz sene Cansu Baydar’a verilen “Genç Başarı Ödülü”, festivalin 24 Ekim 2026, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

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        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #Leyla Smyrna Cabas
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