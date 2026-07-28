'Artakalan' San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde

Sinemamızın en değerli yaratıcı yönetmenlerinden ve çağdaş hikaye anlatıcılığının önde gelen temsilcilerinden Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği ve MUBI'nin ortak yapımcılığını üstlendiği 'Artakalan' (What Rekains) seyircisiyle buluşuyor. Dünya prömiyerini 74. San Sebastián Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek olan ARTAKALAN, usta yönetmenin Pandora’nın Kutusu (2008) ile kazandığı Altın İstiridye ödülünden yaklaşık 20 yıl sonra festivale dönüşünü de simgeliyor.

Başrollerini Öykü Karayel ve Metin Akdülger'in paylaştıkları, İlyas Salman ile Ali Kayra Kul'un da onlara eşlik ettiği Artakalan, yaratma gücünü ve yaşama sevincini yitirmeye başlayan şair Elif'in, başka bir yaşam ihtimalinin peşine düştüğü, dönüştürücü yolculuğu anlatıyor. Filmin müziklerini Şevket Akıncı üstlenirken, Birhan Keskin'in şiirleri bu cesaret isteyen içsel yolculuğun sesi oluyor.

Yeşim Ustaoğlu, aidiyet, hafıza ve özgürlük üzerine kurulu katmanlı anlatıya sahip filmi Artakalan'ı şu sözlerle anlattı: “İçine sıkışıp kaldığımız, neredeyse yaşama iştahımızı, yaratım esinimizi yitirdiğimiz hayatın içinden; özgürleşmeyi, sadeleşmeyi, bakmayı, duymayı, dokunmayı ve koşulsuz sevginin anlamını bize deneyimleten bir yolculuğun hikayesi Artakalan. Bu yolculuğa Birhan Keskin, Şevket Akıncı, Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve bütün ekibimle çıktım. Baktım, gördüm, duydum, dokundum... 20 yıl önce Pandora’nın Kutusu ile sevgili Tsilla Chelton ile ödülle ayrıldığımız San Sebastián’a bu kez yeni bir filmle dönmek çok heyecan verici. Şimdi sıra Artakalan’ın kendi yolculuğunu, izleyicide yaratacağı dokunuşları görmeye ve filmi Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşturmaya geldi.“