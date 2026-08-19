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        Ay Yapım 'World AI Film Festival’ini Türkiye’ye getiriyor

        Ay Yapım'ın iştiraki AI Yapım tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk yüksek profilli yapay zekâ sinema zirvesi olan 'World AI Film Festival Turkey Chapter 2026, 4 Kasım 2026'da İstanbul'da düzenlenecek ödül töreniyle, Cannes 2027'deki Road to Cannes Selection seçkisinde yer alacak beş Türk yapımını belirleyecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        Ay Yapım 'World AI Film Festival'ini Türkiye'ye getiriyor

        Ay Yapım’ın iştiraki AI Yapım, uluslararası World AI Film Festival (WAIFF)’in Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk yüksek profilli yapay zekâ sinema zirvesi olan WAIFF Turkey Chapter 2026, 4 Kasım 2026’da İstanbul’da düzenlenecek ödül töreniyle, Cannes 2027’deki Road to Cannes Selection seçkisinde yer alacak beş Türk yapımını belirleyecek.

        WAIFF, yapay zekâ destekli sinema üretimini uluslararası ölçekte görünür kılan; Cannes’daki etkinliğinde Japonya, Kore, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin ulusal edisyonlarında seçilen başarılı yapımları bir araya getiren küresel bir platform. WAIFF Turkey, Türkiye’nin güçlü hikâye anlatıcılığı geleneğini, drama ihracatındaki gücünü ve yaratıcı yeteneğini yapay zekâ destekli görsel-işitsel üretimle buluşturarak ülkeyi bu alanda yükselen bir merkez konumuna taşımayı hedefliyor.

        WAIFF Turkey Chapter 2026, yalnızca bir film festivali olmanın ötesinde; yapay zekâ, sinema ve yaratıcı teknolojiler arasında sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı hedefleyen uluslararası bir platform olarak konumlanıyor. Festival, özgün, etik ve yenilikçi yapay zekâ yapımlarını desteklemeyi; Türkiye’yi yapay zekâ destekli görsel-işitsel üretim alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri hâline getirirken yerli yaratıcıları küresel sektörle buluşturmayı ve uluslararası ortak yapımların önünü açmayı amaçlıyor.

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        Başvurular Devam Ediyor

        WAIFF Turkey Chapter 2026 için başvurular 1 Ekim 2026 saat 23.59’da sona erecek. Kazananlar 4 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacak.

        WAIFF Turkey film yarışmasına yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yaratıcılar başvurabilecek.

        Yarışma kapsamında hem tamamen yapay zekâ ile üretilmiş filmler hem de canlı çekim ile yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren hibrit yapımlar kabul edilecek. Başvurularda yapay zekânın yaratıcı süreçte belirleyici ve anlamlı bir rol üstlenmesi temel değerlendirme kriterlerinden biri olacak.

        Başvuruya kabul edilecek eserlerin;

        • özgün olması ve fikri mülkiyet haklarına uygun şekilde üretilmesi,
        • izinsiz kimlik taklidi amacıyla kullanılan deepfake teknolojilerine dayanmaması,
        • herhangi bir dilde çekilmiş olması, videoya gömülü İngilizce altyazı içermesi gerekiyor.

        Ödüller

        Yarışma kapsamında En İyi Kısa Film, En İyi Micro-Series, En İyi Animasyon Kısa Film, En İyi Genç Yetenek, En İyi Dizi, En İyi Reklam Filmi, En İyi Soundtrack ve Best Delight kategorilerinde ödüller verilecek.

        Kazanan Filmler Cannes Yolunda

        WAIFF Turkey jürisi tarafından resmî yarışma kategorilerinden seçilecek en başarılı beş Türk yapımı, 6-7 Nisan 2027’de Cannes’da düzenlenecek World AI Film Festival Cannes 2027 kapsamındaki Road to Cannes Selection seçkisinde gösterilecek.

        Bu seçki sayesinde Türk yapay zekâ film üreticileri uluslararası festival programında yer alma, sektör profesyonelleriyle buluşma ve küresel görünürlük elde etme fırsatı yakalayacak.

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        #Ay Yapım
        #World AI Film Festival
        #sinema
        #Yapay Zeka
        #AI
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