Çatalca Film Festivali’nin jüri başkanı Yüksel Aksu oldu

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 1. Çatalca Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda Altın Erguvan Ödülleri’ni belirleyecek Ana Jüri belli oldu.

Yarışmanın başkanlığını; “Dondurmam Gaymak”, “Entel Köy Efe Köye Karşı”, “İftarlık Gazoz” ve “Cem Karaca’nın Gözyaşları” gibi başarılı yapımlara imza atan yönetmen ve senarist Yüksel Aksu üstlenecek.

Dilan Çiçek Deniz

Ana Jüride; “Çukur”, “Alev Alev”, “Bodrum Masalı” ve “Güneşin Kızları” gibi fenomen dizilerin yanı sıra “Aşk Mevsimi”, “Aniden”, “Yarına Tek Bilet” gibi sinema ve dijital platform filmlerindeki performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile “Çok Güzel Hareketler Bunlar”, “Ankara’nın Dikmeni”, “Gizli Saklı” gibi televizyon programları ve dizilerinin yanı sıra “Çok Filim Hareketler Bunlar”, “Tatlım Tatlım”, “Küçük Şeyler” ve “Üç Günlük Dünya” gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu Bülent Emrah Parlak yer alacak.

Bülent Emrah Parlak

10 Finalist Altın Erguvan İçin Yarışacak

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Yönetmen Kerem Yükseloğlu, yapımcı Gamze Topuz ve kurgucu İsmet Araç’tan oluşan Ön Jüri değerlendirmesi sonucu 10 film finale kaldı. Beril Tan’ın “Alis”, Fatih Diren’in “Baletler Köyü”, Utku Ali Güler’in “Feridun”, Semih Ellialtı’nın “Galaksinin Tezenesi”, Doğa Kılcıoğlu’nun “Kirpik”, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın “Kudret”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Ozan Takış’ın “Salman Gitmek İstiyor” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” adlı filmleri Altın Erguvan Ödülleri için Ana Jüri karşısına çıkacak.

Ana Jüri’nin yapacağı değerlendirmelerin ardından kazananlar, festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak. Yarışma kapsamında En İyi Kısa Film (100.000 TL), Büyük Jüri Özel Ödülü (75.000 TL), Jüri Özel Ödülü (50.000 TL) ve Mansiyon Ödülü (25.000 TL) olmak üzere toplam 250.000 TL tutarındaki ödüller sahibini bulacak.

27 Ağustos’ta başlıyor

Yaklaşık 80 yıla uzanan sinema tarihiyle Çatalca; 1955 yapımı Atıf Yılmaz imzalı “Dağları Bekleyen Kız”dan Lütfi Ö. Akad’ın Türkan Şoray’lı “Ana” (1967) filmine; Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan “Salako” (1974), “Erkek Güzeli Sefil Bilo” (1979) ve “Davaro” (1981) gibi kült komedilerinden “Av Mevsimi” (2010) ve “Kumun Tadı” (2014) gibi farklı dönem yapımlarına kadar pek çok filme ev sahipliği yaptı. Çatalca, bu köklü sinema birikimini ve doğal plato hafızasını bu yıl ilki gerçekleşecek festivalle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Çatalca Belediyesi’nin düzenlediği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle ilki gerçekleşecek Çatalca Film Festivali; sinema üretimine destek olmayı ve alanındaki gelişmelere katkı sağlamayı hedefliyor. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde yapılacak festivalin direktörlüğünü yönetmen Cengiz Özkarabekir, genel koordinatörlüğünü yönetmen Onur Güler, program, etkinlikler ve iletişim koordinatörlüğünü ise kurumsal iletişimci Serdar Çamkır üstleniyor. Festival; film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve kısa film yarışmasıyla sinemaseverleri 27, 28 ve 29 Ağustos 2026 tarihlerinde Çatalca’da bir araya getirecek.