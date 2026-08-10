Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Çatalca Film Festivali’nin jüri başkanı Yüksel Aksu oldu

        Çatalca Film Festivali’nin jüri başkanı Yüksel Aksu oldu

        27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde ilk kez düzenlenecek Çatalca Film Festivali'nin Kısa Film Yarışması Ana Jürisi açıklandı. Yönetmen Yüksel Aksu'nun başkanlığını üstleneceği jüride, oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Bülent Emrah Parlak yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çatalca Film Festivali'nin jüri başkanı Yüksel Aksu

        Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 1. Çatalca Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda Altın Erguvan Ödülleri’ni belirleyecek Ana Jüri belli oldu.

        Yarışmanın başkanlığını; “Dondurmam Gaymak”, “Entel Köy Efe Köye Karşı”, “İftarlık Gazoz” ve “Cem Karaca’nın Gözyaşları” gibi başarılı yapımlara imza atan yönetmen ve senarist Yüksel Aksu üstlenecek.

        Dilan Çiçek Deniz
        Dilan Çiçek Deniz

        Ana Jüride; “Çukur”, “Alev Alev”, “Bodrum Masalı” ve “Güneşin Kızları” gibi fenomen dizilerin yanı sıra “Aşk Mevsimi”, “Aniden”, “Yarına Tek Bilet” gibi sinema ve dijital platform filmlerindeki performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile “Çok Güzel Hareketler Bunlar”, “Ankara’nın Dikmeni”, “Gizli Saklı” gibi televizyon programları ve dizilerinin yanı sıra “Çok Filim Hareketler Bunlar”, “Tatlım Tatlım”, “Küçük Şeyler” ve “Üç Günlük Dünya” gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu Bülent Emrah Parlak yer alacak.

        Bülent Emrah Parlak
        Bülent Emrah Parlak

        10 Finalist Altın Erguvan İçin Yarışacak

        REKLAM

        Yönetmen Kerem Yükseloğlu, yapımcı Gamze Topuz ve kurgucu İsmet Araç’tan oluşan Ön Jüri değerlendirmesi sonucu 10 film finale kaldı. Beril Tan’ın Alis”, Fatih Diren’in Baletler Köyü”, Utku Ali Güler’in Feridun, Semih Ellialtı’nın Galaksinin Tezenesi”, Doğa Kılcıoğlu’nun Kirpik, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Kudret, Turgut Kanal’ın Mümeyyiz”, Rabia Özmen’in Prosedür”, Ozan Takış’ın Salman Gitmek İstiyor” ve Dalya Keleş’in Yerçekimi” adlı filmleri Altın Erguvan Ödülleri için Ana Jüri karşısına çıkacak.

        Ana Jüri’nin yapacağı değerlendirmelerin ardından kazananlar, festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak. Yarışma kapsamında En İyi Kısa Film (100.000 TL), Büyük Jüri Özel Ödülü (75.000 TL), Jüri Özel Ödülü (50.000 TL) ve Mansiyon Ödülü (25.000 TL) olmak üzere toplam 250.000 TL tutarındaki ödüller sahibini bulacak.

        27 Ağustos’ta başlıyor

        Yaklaşık 80 yıla uzanan sinema tarihiyle Çatalca; 1955 yapımı Atıf Yılmaz imzalı “Dağları Bekleyen Kız”dan Lütfi Ö. Akad’ın Türkan Şoray’lı “Ana” (1967) filmine; Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan “Salako” (1974), “Erkek Güzeli Sefil Bilo” (1979) ve “Davaro” (1981) gibi kült komedilerinden “Av Mevsimi” (2010) ve “Kumun Tadı” (2014) gibi farklı dönem yapımlarına kadar pek çok filme ev sahipliği yaptı. Çatalca, bu köklü sinema birikimini ve doğal plato hafızasını bu yıl ilki gerçekleşecek festivalle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

        Çatalca Belediyesi’nin düzenlediği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle ilki gerçekleşecek Çatalca Film Festivali; sinema üretimine destek olmayı ve alanındaki gelişmelere katkı sağlamayı hedefliyor. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde yapılacak festivalin direktörlüğünü yönetmen Cengiz Özkarabekir, genel koordinatörlüğünü yönetmen Onur Güler, program, etkinlikler ve iletişim koordinatörlüğünü ise kurumsal iletişimci Serdar Çamkır üstleniyor. Festival; film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve kısa film yarışmasıyla sinemaseverleri 27, 28 ve 29 Ağustos 2026 tarihlerinde Çatalca’da bir araya getirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çatalca Film Festivali
        #Yüksel Aksu
        #Dilan Çiçek Deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Almanya'da AfD protestosu
        Almanya'da AfD protestosu
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        Bitez'de aile saadeti
        Bitez'de aile saadeti
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu