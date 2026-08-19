"Dorian Gray'in Portresi" yeni sezonda Zorlu PSM sahnesinde

Zorlu PSM, 14. sezonunda da klasik eserleri çağdaş yorumlarla buluşturan özgün prodüksiyonlarıyla yapımcı kimliğini sürdürüyor. Oscar Wilde'ın tek romanı olan Dorian Gray'in Portresi’nin yönetmenliğini Mehmet Birkiye, çağdaş sahne uyarlamasını Kerem Kurdoğlu'nun gerçekleştiriyor.

Mehmet Birkiye

Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in başrollerini üstlendiği yapımda dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografiyi ise Tuğçe Tuna üstleniyor. Koro kullanımı ve özgün sahne diliyle dikkat çeken yapım, Oscar Wilde'ın klasik eserini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde okuma provalarına başlanan Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde'ın klasik eserine yeni bir yorum getiriyor. Güzellik, gençlik ve vicdan üzerine düşündüren anlatısıyla izleyiciyi Dorian Gray'in hikâyesine davet eden yapım, romanın özünü sahnenin anlatım olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

Dorian Gray'in Portresi, 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştirdikten sonra sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek. Oyunun prömiyer biletleri 21 Ağustos'ta Passo'da satışa çıkacak.