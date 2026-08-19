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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro "Dorian Gray'in Portresi" yeni sezonda Zorlu PSM sahnesinde

        "Dorian Gray'in Portresi" yeni sezonda Zorlu PSM sahnesinde

        Oscar Wilde'ın başyapıtı Dorian Gray'in Portresi, Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahneye taşınıyor. Oyun, 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşecek prömiyeriyle ilk kez seyirciyle buluşacak, ardından sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        "Dorian Gray'in Portresi" yeni sezonda sahnede

        Zorlu PSM, 14. sezonunda da klasik eserleri çağdaş yorumlarla buluşturan özgün prodüksiyonlarıyla yapımcı kimliğini sürdürüyor. Oscar Wilde'ın tek romanı olan Dorian Gray'in Portresi’nin yönetmenliğini Mehmet Birkiye, çağdaş sahne uyarlamasını Kerem Kurdoğlu'nun gerçekleştiriyor.

        Mehmet Birkiye
        Mehmet Birkiye

        Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in başrollerini üstlendiği yapımda dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografiyi ise Tuğçe Tuna üstleniyor. Koro kullanımı ve özgün sahne diliyle dikkat çeken yapım, Oscar Wilde'ın klasik eserini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

        Geçtiğimiz günlerde okuma provalarına başlanan Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde'ın klasik eserine yeni bir yorum getiriyor. Güzellik, gençlik ve vicdan üzerine düşündüren anlatısıyla izleyiciyi Dorian Gray'in hikâyesine davet eden yapım, romanın özünü sahnenin anlatım olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

        Dorian Gray'in Portresi, 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştirdikten sonra sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek. Oyunun prömiyer biletleri 21 Ağustos'ta Passo'da satışa çıkacak.

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        #Zorlu PSM
        #Dorian Grayin Portresi
        #oscar wilde
        #Mehmet Birkiye
        #Salih Bademci
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