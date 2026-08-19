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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Summer Vibes'ın konuğu Emir Yargın

        Summer Vibes'ın konuğu Emir Yargın

        Sanatın, teknolojinin ve farklı ifade biçimlerinin buluşturan Paribu Art Summer Vibes serisi kapsamında 21 Ağustos'ta akşamı Emir Yargın sahne alacak...

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        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Summer Vibes'ın konuğu Emir Yargın

        Sanatın, teknolojinin ve farklı ifade biçimlerinin kesiştiği bir üretim ve deneyim alanı olan Paribu Art, Summer Vibes serisiyle yaz akşamlarının enerjisini müzik ve sürükleyici görsel deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor. Serinin 21 Ağustos’ta Fuaye alanında gerçekleşecek buluşmasında Emir Yargın sahne alacak. Mekâna özel hazırlanan mapping uygulamaları ve dijital görsel deneyimlerle desteklenecek gece, müzik ile görsel anlatıların iç içe geçtiği bir atmosfer sunarak yaz akşamlarını şehirde farklı bir buluşma noktasına dönüştürecek.

        Müzik yolculuğuna ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan Emir Yargın, lise ve üniversite yıllarında farklı gruplarda davulculuk yaptı. Henüz 20 yaşındayken, 2008 Roxy Müzik Günleri'nde elektronik pop parçaları “Köpek” ve “Çorap” ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Rock müziğin baskın olduğu bir dönemde elektronik pop'u canlı performansla buluşturan öncü isimlerden biri olarak dikkat çeken sanatçı, 2009–2011 yılları arasında vokalliğini üstlendiği elektronik müzik ikilisi The Bananas ile Türkiye'nin birçok şehrinde konser verdi.

        2010 yılında yayımladığı Tokat albümü ve aynı adı taşıyan video klibi, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu üretimi, 2015 tarihli Geri Dönüşüm Kutusundaki Anılar albümü ile 2019 ve 2020 yıllarında yayımladığı tekliler takip etti.

        Yargın, müzikten yönetmenliğe, dijital içerikten gastronomiye uzanan üretim pratiğiyle farklı disiplinler arasında özgün bir anlatı kurmaya devam ediyor.

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        #Paribu Art
        #Emir Yargın
        #Summer Vibes
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