Pera Müzesi'nde 'Şimdi Uzaklardasın'la sinemanın ruhuna yolculuk

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), yeni sezonu sinema tarihinin zamana meydan okuyan kült klasiklerinden oluşan “Şimdi Uzaklardasın” programıyla açıyor. 9 Eylül–11 Ekim arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek program, geçmişe duyulan özlemin popüler kültürde giderek daha görünür hâle gelmesinden hareketle, bir döneme damga vuran özgür, cesur ve ezber bozan sinema ruhunun izini sürüyor.

Sinemanın kurallarını değiştiren filmler

Quentin Tarantino’nun modern sinemanın anlatı kalıplarını sarsan filmi “Ucuz Roman”, Los Angeles’ın yeraltı dünyasında yolları kesişen karakterlerin öykülerini kronolojik olmayan bir kurguyla buluşturuyor. Popüler kültür göndermeleri, keskin diyalogları ve müzikleriyle 1990’lar bağımsız sinemasını küresel bir fenomene dönüştüren film, Altın Palmiye ve En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ının da sahibi.

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Coen Kardeşler’in “Büyük Lebowski” filmi, tek isteği bowling oynamak ve kirletilen halısının karşılığını almak olan “The Dude”un kendisini karmaşık bir fidye vakasının ortasında bulmasını konu alıyor. Absürt mizahı, dillere pelesenk olan replikleri ve Jeff Bridges’ın kültleşen performansıyla film, yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Brian De Palma imzalı “Yılan Gözler” ise bir boks maçı sırasında düzenlenen siyasi suikastın ardındaki komployu çözmeye çalışan dedektif Rick Santoro’yu takip ediyor. Nicolas Cage’in yüksek enerjili performansıyla öne çıkan yapım, yaklaşık 13 dakikalık kesintisiz açılış sekansı ve bölünmüş ekran kullanımıyla De Palma’nın görsel anlatımdaki ustalığını ortaya koyuyor.

David Lynch’in bağımsız koşullarda ve yıllara yayılan bir yapım süreciyle tamamladığı ilk uzun metrajı “Eraserhead”, içine kapanık Henry Spencer’ın, deforme ve durmadan ağlayan bebeğiyle baş başa kalmasını konu alıyor. Baba olma korkusu, yabancılaşma ve cinsel kaygılarla örülen yapım, geleneksel anlatıyı reddeden yapısı ve çığır açıcı ses tasarımıyla 1970’lerin “Gece Yarısı Sineması” akımının simgelerinden birine dönüştü.

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Gençlik, aidiyet, özgürlük

John Hughes’un gençlik sinemasının simgeleşmiş yapımlarından “Kahvaltı Kulübü”, ceza aldıkları için bir cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek zorunda kalan beş liseli genci bir araya getiriyor. Birbirlerini toplumun üzerlerine yapıştırdığı etiketler üzerinden değerlendiren gençler, gün ilerledikçe aile baskılarını, korkularını ve ergenlik sancılarını paylaşarak yakınlaşıyor.

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Richard Linklater’ın kendi gençlik anılarından beslenen “Genç ve Heyecanlı”, 1976 yılının Teksas’ında lisenin son gününü yaşayan bir grup gencin tek bir gün ve geceye yayılan serüvenine odaklanırken, yetişkinliğe geçişin belirsizliğini ve gençliğin özgürlük hissini yakalıyor.

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Hal Ashby’nin “Harold ve Maude” filmi ise ölüm takıntılı 20 yaşındaki Harold ile hayatı neşe ve sınırsız bir özgürlükle kucaklayan 79 yaşındaki Maude’un sıradışı karşılaşmasını anlatıyor. Gösterime girdiği dönemde yeterince anlaşılmayan, ancak zamanla kültleşen film; absürt mizahının ardında yaşama tutunmayı, kabukları kırmayı ve anı yaşamayı ele alıyor.

Farklı dönemlere ve türlere yayılan “Şimdi Uzaklardasın”, doğrusal anlatıyı bozan yapımlardan gençlik sinemasının kuşaklar boyunca karşılık bulan örneklerine, absürt komediden deneysel sinemaya uzanan bir seçki sunuyor. Program, yıllar önce çekilmiş olmalarına rağmen karakterleri, diyalogları, müzikleri ve sinema diline getirdikleri yeniliklerle güncelliğini koruyan filmleri yeniden beyazperdede izleme olanağı sağlıyor.

Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

Gösterim Programı:

Eraserhead

9 Eylül Çarşamba, 19.00

4 Ekim Pazar, 15.00

Kahvaltı Kulübü

13 Eylül 2026 Pazar, 15.00

9 Ekim Cuma, 19.00

Genç ve Heyecanlı

19 Eylül Cumartesi, 18.30

2 Ekim Cuma, 19.00

Yılan Gözler

18 Eylül Cuma, 19.00

3 Ekim Cumartesi, 18.30

Ucuz Roman

12 Eylül Cumartesi, 18.00

11 Ekim Pazar, 15.00

Büyük Lebowski

11 Eylül Cuma, 19.00

26 Eylül Cumartesi, 18.30

Harold ve Maude

20 Eylül Pazar, 15.00

10 Ekim Cumartesi, 15.00