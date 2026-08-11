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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye İş Bankası Müzesi’ne yaz döneminde ilgi büyük

        Türkiye İş Bankası Müzesi’ne yaz döneminde ilgi büyük

        Türkiye İş Bankası Müzesi, 2026 yazında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 3,5 milyon kişiyi ağırlayan müze, sergilerinin yanı sıra çocuklara yönelik ücretsiz atölyeleriyle de ilgi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Türkiye İş Bankası Müzesi'ne yaz döneminde ilgi büyük

        Eminönü’ndeki tarihi binasında Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi, sosyal ve kültürel gelişimini ziyaretçileriyle buluşturan Türkiye İş Bankası Müzesi, 2026 yaz sezonunda yoğun bir ilgi görüyor. Kuruluşundan bugüne dek 3.5 milyona yakın misafir ağırlayan müze, atölyeleri ile de her yaş grubundan ziyaretçisinin beğenisini kazandı.

        1892’de postane olarak inşa edilen, 1928’den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren ve 2007’de müzeye dönüştürülen tarihi bina, Banka’nın 100. yılı olan 2024’teki yenilenmenin ardından modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Müzenin kalıcı sergisi İş’in 100 Yılı, giriş katında Banka’nın kuruluş öyküsü, Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlık hedefi, Anadolu’daki şube ağının genişlemesi ve İzmir İktisat Kongresi’ne ait ilk kez sergilenen fotoğraflarla ziyaretçilerini karşılıyor. Üst katta ise teknolojik dönüşüm, günümüz bankacılığı, eğitim, çevre, spor ve kültür-sanat projeleri ele alınıyor.

        “KARADENİZ VAPURU 100 YAŞINDA” SERGİSİNİ GÖRMEK İÇİN SON GÜNLER: 30 AĞUSTOS’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

        Cumhuriyet’in dünyaya açılan ilk projelerinden biri olan Karadeniz Vapuru’nun tarihi yolculuğu, 100. yılında Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının vizyonuyla yüzen bir sergi salonuna dönüştürülen ve 12 Haziran 1926’da Galata Rıhtımı’ndan demir alan Karadeniz Vapuru; 86 gün süren seyrinde 12 Avrupa ülkesinin 15 limanını ziyaret etmiş, yaklaşık 65 bin kişiyi ağırlamış ve İş Bankası’nın ilk "seyyar şube" uygulamasına ev sahipliği yapmıştı.

        Türkiye’nin o dönemki sanayi ve kültür birikimini bu özel yolculuk üzerinden anlatan Karadeniz Vapuru 100 Yaşında sergisi, 30 Ağustos Pazar gününe kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde, Kiralık Kasa Dairesi içerisinde ücretsiz görülebilir.

        ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ ATÖLYELER

        Türkiye İş Bankası Müzesi, yaz boyunca minik ziyaretçilerini de unutmadı. Yıl boyunca düzenlenen ücretsiz atölye çalışmaları kapsamında, Ağustos ayı boyunca çocuklar için Benim Müzem, Şık Kediler ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhunu yansıtan Zafer Feneri gibi yaratıcı etkinlikler devam ediyor.

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