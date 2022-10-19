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Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener'in kardeşiyle görüştü - Magazin haberleri
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener'in kardeşiyle görüştü

Geçtiğimiz haftalarda üç kişi tarafından darp edilerek öldürülen Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput'u makamında kabul eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Onur Şener'in kardeşiyle görüştü - Magazin haberleri
Bakan Ersoy, Onur Şener'in kardeşiyle görüştü
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankaya’daki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen solist Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput’u makamında kabul etti. Bakan Ersoy, öldürülen müzisyenin kardeşi ile bir araya geldi.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Görüşmede çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Ersoy, gönderiye, "Ankara'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener'in kardeşi Sayın Pınar Şener Harput ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" notunu düştü.

"ŞARKI UĞRUNA OLUR MU?"

Öte yandan müzisyen Onur Şener'in annesi Leyla Şener, geçtiğimiz haftalarda, "Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu?" demişti.

Anne Leyla Şener, oğlunun kızına çok düşkün olduğunu belirterek, "Onur'cuğumun bir tane kızı var. Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Kızı da onu çok severdi. Manevi olarak değil ama ilk evliliğinden eski eşinin bir kızı vardı. O zaman gerçekten ona da tam bir babalık yaptı, kimsenin yapmayacağı şekilde. Bir tane kızı var oğlumun. Hiç beklemediğimiz bir şey, şoktayız. Oğlum sevgi doluydu, herkese yardım etmeye çalışırdı. Benim aslan yürekli oğlum, herkesin derdine koşardı. Hayvanseverdi. 3 tane köpeği var. Perişanlar... Böyle bir şey görmedim. Hayvanlar geliyorlar, arıyorlar onu bulamıyorlar küsüp gidiyorlar. Her gördüğüne yardım etmek isterdi. Nasıl yok ettiler benim güzel oğlumu? Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. İnsan değil onlar. Bir şarkı için oğlumu öldüren insanlar. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim oğlumu benden kopardılar" diye konuşmuştu.

"TAHAMMÜLÜ ZOR BİR ACI"

Baba Erhan Şener ise acılarının çok büyük olduğunu söylemişti. Erhan Şener, "Tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı. Allah kimseye vermesin, kimseye bu acıyı vermesin. Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. O benim hem oğlumdu, hem yoldaşımdı, her şeyimdi. Konuşmaya bile tahammülüm yok. Oğlumun evliliğinden bir kızı var. Ayrıca eski eşinin de ilk evliliğinden bir çocuğu var. Çok severdi oğlumu o da. Oğlum ve torunum birbirlerine aşıklarda. Kızı da çok düşkündü babasına. Kısa bir süre ayrı kalsa 'Babam nerede?' diye sorardı" ifadelerini kullanmıştı.

"EĞLENMEYİ BİLMEYEN İNSANLAR KIYDI"

Onur Şener´in teyzesi Figen Karaburçak ise, "Kalbi kocaman bir çocuktu. Arkadaşları, çevresi herkesle ilişki kuran biriydi. Çok arzu ediyordu bir yeri olsun, işletebilsin. Müzik hep hayatındaydı çocukluğundan itibaren ve müzikten para kazanıyordu. Kızını yapayalnız bıraktılar. Öyle bir babaydı ki ona o kadar şefkatle sarılan babaydı ki. Ben çevremde öyle bir baba görmedim. Bebekliğinden itibaren mamasını hazırlardı. Kızı çok küçükken ayrıldı eşinden. Ortak velayetle çocukla ilgileniyorlardı. Haftanın 4 günü annesi, 3 günü babasıylaydı. Öyle bir baba-kız ilişkisi görmedim ben hiç. Yavrumu babasız bıraktılar. Hayvanları sever, onları evlat gibi benimserdi. Şu an 3 köpeği öksüz kaldı. Her türlü çiçeğine bakardı, onlarla ilgilenirdi, doğayı, hayvanları ve müziği seven bir insandı. Eğlenmeyi bilmeyen, keyif almayı bilmeyen insanlar kıydılar çocuğumuza" şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraflar: DHA, Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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