Şener'in ailesinin avukatı açıkladı: Acı haber kızına pedagog eşliğinde söylenecek

Çankaya’daki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen solist Onur Şener’in (45) avukatı Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, “Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahıslarında tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener’de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz” dedi.