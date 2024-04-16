Kurban Bayramı için geri sayım başladı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nı takip eden Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2024 yılının son dini bayramı için hazırlıklar çok önceden başlıyor. Bununla beraber, bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için milyonlarca çalışan ve ebeveyn Kurban Bayramı tatiline göre plan yapıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramı'nı geride bırakan İslam alemi diğer dini bayramı olan Kurban için hazırlık yapıyor. Dini bayramlar, resmi tatil olarak ilan edildiği için vatandaşlar tarafından tarihler araştırılıyor. Bunun yanı sıra, Kurban'ın da Ramazan gibi 9 günlük tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, detaylar...
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor ve 19 Haziran günü bitiyor. Eğer, arada kalan Perşembe ve Cuma günleri de birleştirilirse Kurban tatili 9 gün olur. Bu durumda; 15-23 Haziran arasıtatil olabilir. Ancak şu anda resmi bir açıklama bulunmuyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili