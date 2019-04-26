ABD'de dün açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Microsoft'un ilk çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde artması sonrası şirket hisselerindeki yüzde 3,3'lük artışın desteği ile Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Avrupa tarafında, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması pay piyasalarında alımları sınırlarken, bir önceki gün zayıflayan avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi de pozitif seyrini sürdüremedi ve düşüşe geçti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1118 ile 30 Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında 1,1130 seviyesinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından döviz kurlarında yükseliş, pay piyasalarında düşüşler görüldü. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,71 değer kaybederek günü 94.499 puandan tamamlarken, dün yüzde 0,89 artışla 5,9275'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi nisan ayı tüketici güven endeksi