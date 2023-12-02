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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da iki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'da iki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya Emet'te aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan iki muhtarın tartışması kanlı bitti. Meslektaşı tarafından tabancayla vurulan muhtar hayatını kaybetti, kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 03:57 Güncelleme: 02.12.2023 - 03:58
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        İki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaplıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        2 KİŞİ TABANCAYLA VURDU

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Büyüyen olayda iddiaya göre, Mehmet D. meslektaşı Kara ve kebapçı İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MUHTAR KARA, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Yaranan Kara ile Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; muhtar Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Akgül ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Emet
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