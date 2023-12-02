Kütahya'da iki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Kütahya Emet'te aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan iki muhtarın tartışması kanlı bitti. Meslektaşı tarafından tabancayla vurulan muhtar hayatını kaybetti, kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 02.12.2023 - 03:57 Güncelleme: 02.12.2023 - 03:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL