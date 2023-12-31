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        Kütahya'da hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı

        Kütahya'da hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik polis ekiplerinin 9 mahallede yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslara yönelik adli ve adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:38
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        Kütahya'da hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı
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        Kütahya'da hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik polis ekiplerinin 9 mahallede yaptığı çalışmalarda, şüpheli şahıslara yönelik adli ve adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla Bahçelievler, Andız, Meydan, Maltepe, Yenidoğan,100. Yıl, Zafertepe, Ziraat ve Vefa mahallelerinde şüpheli kişi ve araçlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 76 kişi, 40 araç ile 10 motosikletin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi.

        Uygulamada aranan 1 kişi yakalanırken, çevreye rahatsızlık veren 7 kişiye, kesici alet bulunan 2 kişiye ve ruhsatsız tüfek bulunduran 1 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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