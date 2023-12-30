Kütahya'da şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı Kütahya'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistinlilere destek vermek için yürüyüş düzenlendi.

Kütahya’da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anmak ve İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürdüğü Filistinlilere destek vermek için yürüyüş düzenlendi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İl Müftülüğünün desteğiyle organize edilen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde toplanan grup, Türk bayrağı açtı.

Gruptakiler, “Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz” ve "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" yazılı pankartlarla, terör örgütü PKK ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Atatürk Bulvarı'ndan Valilik önüne kadar yürüdü.

Kütahya Valisi Musa Işın, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Osmanlı Devleti'nin Kütahya'da kurulduğunu, Milli Mücadele'nin Kütahya’da kazanıldığını hatırlatan Işın, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Alparslan’ın askerleriyiz. Biz Selahattin Eyyubi’nin, Fatih’in torunlarıyız. Biz Yavuz'ların çocuklarıyız. Kimse bizi alt edemez. Biz Evladı Fatihan'ız, Mehmetçik'iz, askeriz. Biz Türk milletiyiz. Hiç kimse bizimle baş edemez. Şundan emin ve müsterih olun ki bu topraklar hiçbir zaman ecnebi çizmesiyle çiğnenmemiştir, bundan sonra da çiğnenmeyecektir. Biz 86 milyon olarak biriz, beraberiz ve büyük Türkiye’yiz.

Türkiye 100 yaşındadır ancak aralıksız olarak son 50 yılını terörle mücadelede geçirdi. Terörle mücadelede 40 binden fazla kardeşimiz şehit olmuştur. PKK terör örgütü 40 yıldır bu milletin canını acıtmaktadır. Onların içerideki ve dışarıdaki destekçileri, köpekleri istedikleri kadar havlasınlar. Sizin dualarınız, gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz onları yenmeye yeterlidir.”

Terör örgütü PKK'nın, Türkiye topraklarında hayat bulamayacak hale geldiğini, Mehmetçik'in her an onların enselerinde olduğunu kaydeden Işın, “Allah bu milletin yardımcısıdır. Biz azmimizi, inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Sürekli uyanık olacağız. Bir olacağız, diri olacağız. Şehitlerimize, Filistinli ve Uygur Türkleri kardeşlerimize dua etmeye devam edeceğiz. Yaşanan bu olaylardan dolayı bütün dünyada bir uyanış olmuştur. Artık bunların maskesi düşmüştür. Batı'nın gerçek yüzünü bütün dünya gördü.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, şehitler ve Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yürüyüşe, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon, platform üyesi çok sayıdaki sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.