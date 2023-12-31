Altıntaş Kaymakamı Bozoğlan, başarılı sporcu öğrencileri ödüllendirdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, il genelinde yapılan okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Kaymakamlıkta düzenlenen ödül töreninde, Kütahya genelinde gerçekleştirilen halter ve bilek güreşi il müsabakalarında dereceye giren Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ödül takdim etti.

Spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini belirten Kaymakam Bozdoğan, emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, okul müdürü Şükrü Enes Eser ve öğrencileri yetiştiren beden eğitimi öğretmeni Muhammed Eray Demirel'e teşekkür etti.