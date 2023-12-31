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        Altıntaş Kaymakamı Bozoğlan, başarılı sporcu öğrencileri ödüllendirdi

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, il genelinde yapılan okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:17
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        Altıntaş Kaymakamı Bozoğlan, başarılı sporcu öğrencileri ödüllendirdi
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, il genelinde yapılan okul sporları müsabakalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, Kaymakamlıkta düzenlenen ödül töreninde, Kütahya genelinde gerçekleştirilen halter ve bilek güreşi il müsabakalarında dereceye giren Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ödül takdim etti.

        Spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini belirten Kaymakam Bozdoğan, emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, okul müdürü Şükrü Enes Eser ve öğrencileri yetiştiren beden eğitimi öğretmeni Muhammed Eray Demirel'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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