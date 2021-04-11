Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. son bölümünde; Yıldız’ın tüm gemileri yakmasıyla beraber Kuzey, geçmişini, hayallerini, geleceğini, her şeyi yakmak istemiş, emek emek inşa ettiği evi, gözünü kırpmadan ateşe vermiştir. Ama kızlar buna izin vermezler. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı geldi mi? İşte detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzey Yıldızı İlk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. SON BÖLÜM

Babalarının bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmesine göz yummayacaklardır. Ne ki, Kuzey’in yangınını söndürmek, evdekini söndürmek kadar kolay olmayacaktır. Çünki Yıldız’ın ne acısı dinecek gibidir ne de öfkesi. Bebeğinden ayrı kaldığı her an içi daha da kabarmakta, Kuzey’e daha da bilenmektedir.

Ama Kuzey de pes etmeyecektir. Yıldız’ın içindeki yangını söndürmeye, onu iyileştirmeye kararlıdır. Hem biricik aşkı, hem de bebeği için yapamayacağı şey yoktur. Kuzey, sonunda hep birlikte mutlu olmaya yemin etmiştir ve yemininden dönmeye asla niyeti yoktur. Yıldızla olan aşkı nasıl bir mucizeyse, birlikte hayat verdikleri Güney de öyle bir mucizedir. Kuzey, o mucizeye dokunabilmeleri için her şeyi yapacaktır.