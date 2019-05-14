Altın fiyatları ne kadar?

Japon üretici Mitsubishi, pick-up modeli L200'ün yeni bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, yeni versiyon geliştirilirken aracın arka kasasındaki alanın daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, şehirden uzaklaşmak ve doğaya kaçmak isteyenlere yönelik olarak, aracın kasasının bir 'taşınabilir bir yaşam alanı' şeklinde tasarlandığı belirtildi.

Standart, Konfor ve Lüks olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunulan Mitsubishi L200 Crawler'ın içerisinde buzdolabı, mutfak, ocak, ısıtıcı, portatif tuvalet, duş, eşya gözleri ve 3 kişinin konaklayabileceği bir yaşam alanı sunulduğu bilgisi verildi.

Tüm donanım paketlerinde dört tekerlekten çekiş ve otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu Crawler'ın, fiyatının ise 213 bin 715 TL'den başladığı aktarıldı.

'VERGİ SİSTEMİ İLE SUV'A ALTERNATİF OLDULAR '

Temsa Motorlu araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat yeni nesil pick-up araçların hem ticari hem bireysel kullanım için tercih edildiğini belirterek, "Güçlü, 4x4 bir araç kullanmak isteyen müşteriler için pick-uplar, Türkiye’deki vergilendirme sistemi avantajı ile ulaşılabilir SUV araç alternatifi oluşturuyor. Aracın arka kısmındaki alanı daha fonksiyonel hale getirdik" dedi.

Akpulat, L200 Crawler'ın bir kamp aracı olarak tasarlandığını kaydederek, "Yaklaşık 8 metreküp hacme sahip bu alan üzerinde farklı sektörlerde ve farklı amaçlarla kullanılabilecek versiyonlar için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.