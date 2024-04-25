Lana Del Rey'in 13 dakika gecikmesine 900 bin lira ceza

Ancak Coachella organizatörleri, Del Rey'in konserinin ikinci hafta sonundaki tek ceza olması nedeniyle büyük olasılıkla rahatladı. Bu, ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezalarının toplamının 117 bin dolar olduğu geçen yıla göre oldukça düşük bir ceza olarak görünüyor.