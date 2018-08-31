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Lenovo'nun dizüstü oyun makinesi ThinkPad X1 Extreme tanıtıldı!

Lenovo, IFA 2018'de oyun ve multimedya özelinde geliştirilen yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Lenovo ThinkPad X1 Extreme, donanımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor

31.08.2018 - 12:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Lenovo, oyun ve multimedya meraklıları için geliştirdiği ThinkPad X1 Extreme dizüstü bilgisayarı tanıttı. 15,6 inç boyutundaki cihaz, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ekran kartıyla donatılmış. Böylelikle cihaz, en üst düzey oyunları bile oynatabilecek grafik işlemci teknolojisi sunuyor.

Intel Core i7 ve i9 işlemcilerle geliştirilen ThinkPad X1 Extreme, 64 GB'a kadar DDR4 RAM'in yanında M.2 SSD desteği de sunuyor. 1 ve 2 TB depolama alanı seçenekleri sunan cihaz, RAID 0 ve RAID 1 modlarında çalışma desteği de veriyor.

4K Ultra HD (3840x2160) çözünürlük sunan ThinkPad X1 Extreme, 400 nit parlaklık değeri ve Dolby Vision HDR desteği ile geliyor. Cihazın daha uygun fiyatlı seçeneği ise Full HD (1920x1080) çözünürlük sunarken, 300 nit parlaklık değeri ve sRGB renk aralığı vadediyor.

ThinkPad X1 Extreme, iki adet Thunderbolt 3, iki adet USB 3.1, bir mini GbE, bir HDMI 2.0 çıkışı gibi bağlantılara sahip. Eylül ayında satışa sunulacak olan cihaz, 1.859 dolar fiyat etiketiyle alıcı bulacak. Bu rakam şu an için 12 bin liranın üzerinde gözüküyor. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği, gelecekse hangi fiyatla satışa sunulacağı gibi detayları zaman gösterecek.

 

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