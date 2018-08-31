Samsung Electronics, eylül ayının sonlarında piyasaya süreceğini açıkladığı gerçek 8K çözünürlüğe sahip QLED TV'sini IFA 2018'de tanıttı. 65, 75, 82 ve 85 inç olmak üzere 4 farklı boyut seçeneğine sahip olan Q900R, 8K yapay zeka video ölçekleme özelliğine sahip. Bu sayede kaynak görüntüyü gerçek zamanlı işleyen ve 8K'ya göre ölçeklendiren Q900R, kullanıcılara en iyi görüntü deneyimini yaşatmaya çalışıyor.

Gerçek 8K çözünürlüklü Quantum Dot ekran, Q HDR gibi özelliklerle de donatılan Q900R, 4.000 nit değerinde parlaklık sunuyor. Bu değer aynı zamanda profesyonel film stüdyolarının da kullanmakta olduğu bir standart.

Eylül ayının sonunda satışa sunulmaya başlanacak olan Samsung Q900R 8K TV'nin ülkemize ne zaman geleceği henüz belli değil. Ayrıca ürünün fiyatı da henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda ürüne dair yeni detayların paylaşılması bekleniyor.

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