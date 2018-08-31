Acer IFA 2018’de, dünyanın 15 inç ekrana sahip en hafif dizüstü bilgisayarı Swift 5’in fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini duyurdu. 8. Nesil Intel Core i7-8565U ve Core i5-8265U işlemcilerden güç alan Swift 5, hızlı performans ve tüm gün üretkenlik için 10 saate varan pil ömrüne sahip. Yeni Swift 5 bir kilogramdan az (990 gram) gelen şık kasasında olağanüstü performans sunuyor.

Intel Core işlemcilerle donatılan Acer Swift 5, 16 GB’a kadar DDR4 SDRAM, hızlı açılış ve dosya erişimi sağlayan 1 TB’a kadar kapasiteli NVMe SSD PCIe bulunuyor. Kullanıcılar, LED arka aydınlatmalı klavye ile geceleri de sistem performansından ve uzun pil ömründen yararlanabiliyorlar.

Swift 5’in Full HD 1920x1080 IPS1 dokunmatik ekranının 5,87 mm’lik ultra ince çerçeveleri, ürünün %87,6 ekran gövde oranına sahip olmasını sağlayarak etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor.

15 inç ekranlı Acer Swift 5, Ocak 2019’da Kuzey Amerika’da 1.099 dolardan, kasım ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde 1.283 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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