Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda görmeye alışık olduğumuz Snapdragon işlemciler, Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarında kullanıldı. Dünyada bir ilk olarak Octa-Core Snapdragon 850 işlemci ile donatılan Lenovo Yoga C630, Windows 10 S işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Eğitim odaklı bir işletim sistemi olan Windows 10 S'den dolayı Microsoft uygulama mağazasındaki her uygulamaya ulaşamayacak olan Lenovo Yoga C630, 4 - 8 GB RAM seçenekleri, akıllı telefonlarda kullanılan 128 GB - 256 GB UFS 2.1 depolama alanı, 13,3 inç Full HD IPS ekranı ile birlikte satışa sunulacak. Cihaz, tek bir şarj ile 25 saatin üzerinde video oynatma imkanı sunarak, bu anlamda geleneksel dizüstü bilgisayarların bir hayli ötesine geçiyor.

Kasım ayında satışa sunulacak olan Lenovo Yoga C630, 999 avro fiyat etiketiyle raflarda yer bulacak.

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