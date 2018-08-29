Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarlarından IFA, bu hafta kapılarını ziyaretçilere açacak. Teknoloji devleri, IFA 2018'de pek çok yeni cihazını tanıtmak için hazır bekliyor. Bu firmalardan biri de Sony. Resmi Twitter hesabında paylaştığı bir teaser ile yeni Xperia cihazlarını yarın tanıtacağını duyuran Sony, fuar boyunca yeni akıllı telefonlarını sergileyecek.

— Sony Xperia (@sonyxperia) August 28, 2018

Sony hangi akıllı telefonları tanıtacak?

Xperia XZ3'ün yanı sıra orta sınıf Xperia XA3'ün de IFA 2018'de tanıtılması bekleniyor. Çentikli bir ekrana sahip olmayacak olan Xperia XZ3 ve Snapdragon 660 işlemci, 6 GB RAM ile donatılmış Xperia XA3'e ek olarak sürpriz tanıtımlar da söz konusu olabilir. Yarını bekleyip göreceğiz.

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