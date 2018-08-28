Apple’ın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile hayatımıza soktuğu 3D Touch özelliğine elveda demenin zamanı geldi. Beklenildiği kadar yoğun bir şekilde kullanılmayan hatta çoğu kullanıcının hiç ihtiyacı bilie olmadığı özellik, ekrana dokunuş şiddetini algılayabiliyor ve uygulamaların buna göre tepki vermesini sağlıyor.

Bu yılın başlarında önemli analistlerden Ming-Chi Kuo, 6.1 inç’lik LCD iPHone’ların 3D Touch özelliğini desteklemeyeceğini çünkü ekran üzerinde ekstra bir katman gerektirdiğini söylemişti. Bu da az kullanılan bir teknoloji için üreticiye fazladan maliyete sebep oluyor. Şimdi benzer bir haber de yakın zamanda Apple’ın Asya’daki tedarik zincirini ziyaret eden Barclay'ın analizcisi Blayne Curtis’ten geldi. 2019’da çıkacak iPhone modelleri hakkında haberlerle geri dönen Curtis, gelecek yılın OLED modellerinin 3D Touch özelliğine sahip olmayacağını söyledi.

Ayrıca habere göre yeni suya dayanıklı AirPod 2’nin 2019’un dördünce çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı. Kablosuz şarj özelliğini destekleyen AirPod ise gelecek ay geliyor. Bu arada Kuo ise gelecek iPhone’ların Apple Pencil’ı desteklemeyeceğini söyledi.

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