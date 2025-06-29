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        LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 Lise sınav sonuçları ve LGS tercih tarihi

        Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS 15 Haziran Pazar günü gerçekleşti. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrencilere iki oturum hâlinde uygulanan sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu ve oturumlar aynı gün tamamlandı. Şimdi ise gözler LGS sonuçları açıklandı duyurusuna çevrildi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2025 Lise sınav sonuçları ve LGS tercih tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:07
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        LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın hemen ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açarak ilk bilgileri paylaştı. Lise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. İşte, LGS 2025 sonuçları açıklanma tarihi ve tercih bilgisi

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        2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimi sonrasında, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        NAKİL SÜRECİ

        Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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