LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2025 LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS tercih ekranı MEB tarafından açılacak. MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile lise tercih tarihleri belli oldu. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre işlemlerini yapacak. İşte LGS tercih işlemleri ve tüm detaylar