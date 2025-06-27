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        Haberler Bilgi Yaşam LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2025 LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2025 LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercih tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Yapılan tercihler mutlaka okul müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. Onay işlemi yapılmayan tercihler geçersiz sayılacaktır. Binlerce 8. sınıf öğrencisi 15 Haziran'da yapılan Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu tutuldu. Şimdi sıra tercihlerde. Peki LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2025 LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:21
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        LGS tercih ekranı MEB tarafından açılacak. MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile lise tercih tarihleri belli oldu. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre işlemlerini yapacak. İşte LGS tercih işlemleri ve tüm detaylar

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        NAKİL SÜRECİ

        Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.

        Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.

        Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

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