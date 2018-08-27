Bundan yaklaşık 6 yıl önce kurulan moda alışveriş sitesi Lidyana.com, üçüncü yatırım turunu tamamladı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 3.5 milyon dolarlık yatırım turuna Nevzat Aydın ve Sina Afra gibi mevcut ortaklar iştirak ederken, yeni stratejik ortaklar da Lidyana yatırımcı grubuna katıldı. Milli futbolcu Semih Kaya, Vakko ortaklarından ve W Collection’ın kurucusu Rıfat Elhadef, Bahçeşehir Üniversitesi, Riot Games ülke müdürü Bora Koçyiğit ve geçtiğimiz aylarda başarılı bir satış gerçekleştiren Gram Games’in kurucu ortaklarından Kaan Karamancı yatırım turuna katılan isimler arasında yer alıyor.

12 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALMIŞTI

2012 senesinde takı ve aksesuar odaklı bir alışveriş sitesi olarak kurulan online girişim, kurulduktan kısa bir süre sonra, başta giyim ve ayakkabı olmak üzere tüm kategorilerde satışa başladı. Lidyana.com, geçtiğimiz 2 yatırım turunda ise aralarında Runet ve Endeavor Catalyst Fund’ın da bulunduğu yatırım şirketlerinden toplam 12 milyon dolarlık yatırım almıştı.

'YENİ MARKALAR YOLDA'

Alınan yatırımı değerlendiren Lidyana.com CEO’su Cihan Seyithanoğlu, "Bu yatırımla hem verimlilik adına geliştirmeler yapacağız hem de ürün gamımızı güçlendireceğiz. Özellikle yerli tasarımcılarımızla beraber oluşturduğumuz ekosistem genişlemeye devam ederken, yeni dönemde kendi kurduğumuz markalarımızı da bu yelpazede çeşitlendirerek müşterilerimize sunduğumuz yenilik çıtasını yükseltiyor olacağız" dedi.

Kur artışının özellikle ithal moda markalarında ciddi fiyat artışları oluşturacağını kaydeden Seyithanoğlu, "Önümüzdeki günlerde, hem ülke içinde hem de ülke dışında fiyat avantajı sunacağız. İhracata katma değer oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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