Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Dünya Kupası'nı da kazanarak mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı. Maradona, Ronaldo, Pele, Cristiano Ronaldo ve Cruyff gibi devleri geride bırakan Arjantinli yıldız, zirvede adeta tek başına kaldı.

ABONE OL
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, müthiş mücadelelere sahne olurken, kapanış maçı da adeta nefes kesti.

     
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getiren dev finali penaltı atışları sonucunda kazanan Tangocular, 36 yıllık hasretine son verdi.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, turnuvaya damga vuran isim ise Lionel Messi oldu. 
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Kulüp ve milli takım formasıyla sayısız başarılara imza atan Messi, kariyerindeki tek ve en önemli eksiği olan Dünya Kupası'na da 35 yaşında kavuştu...
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Kariyerinin son demlerinde inanılmaz bir performans ortaya koyan 'Uzaylı' lakaplı futbolcu, attığı 7 golle Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında başrol oynadı.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Katar'da birçok rekor kıran Messi, kupa koleksiyonundaki tek eksiği de böylece tamamlarken, kariyeri boyunca kıyaslandığı efsane isimleri de geride bırakmayı başardı. 
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI

    Kariyerinde 42 kupa kaldırarak inanılması güç bir başarıya imza atan Messi, Maradona, Cruyff, Pele, Ronaldo ve Cristiano Ronaldo'nun kazanamadığı tüm kupaları kazanarak adını tarihe yazdırdı. 
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Arjantin'le 1986 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Diego Armando Maradona, buna karşın Copa America'yı hiç kazanamadı.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Brezilyalı Ronaldo, namıdiğer 'Gerçek Ronaldo' ise Dünya Kupası ve Copa America zaferleri yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi kupasını hiç kaldıramadı. 
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Hollanda ve Barcelona'nın efsane futbolcusu Johan Cruyff ise 1974'te final oynadığı Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. 
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Messi'nin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki tek eksik de Dünya Kupası oldu. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, çeyrek finaldeki Fas mağlubiyetinin ardından sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Messi ise kazanılmadık kupa bırakmayarak zirvede adeta tek başına kaldı. Arjantin'in 35 yaşındaki altın çocuğu, artık tam anlamıyla GOAT (Greatest Of All Time) (Tüm zamanların en iyisi) oldu...
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    REKORLARI BİR BİR KIRDI

    Messi, Dünya Kupası başarısının yanı sıra Katar'da farklı rekorları da kırdı. Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.
  • Lionel Messi tek başına zirvede! Devleri solladı

    Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.