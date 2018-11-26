Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu maçını Televizyonları başından takip edecek olan izleyiciler bu maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 28 Kasım Çarşamba günü 20.55'de Central Stadı'nda oynanacak. Bu maçın beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA EVİNDE KAYBETTİ

Galatasaray’ın çarşamba günü Rusya’da konuk olacağı Lokomotiv Moskova, ligde sahasında Ural’ı ağırladı. 26. dakikada Smolov’un golüyle öne geçen Lokomotiv, 31’de Kulakov, 51’de de El Kabir’in gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylece Moskova’nın puanı 25’te kaldı.

GALATASARAY'IN GÖZÜ PORTO'DA

Sarı-Kırmızılı ekip bir yandan Lokomotiv Moskova deplasmanında galibiyet ararken, diğer taraftan Porto’nun Schalke’yi devirmesini bekliyor. Aslan kazanırsa 7 puana çıkacak, Schalke kaybederse 8 puanda kalacak. Böylece son hafta Alman ekibinin, Moskova karşısında olası bir puan kaybı ve Cim Bom’un Porto galibiyeti halinde, Galatasaray gruptan 2. olarak çıkabilecek.

FERNANDO İÇİN YOĞUN TEDAVİ

Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşayan ve tedbir amaçlı olarak kenara alınan Fernando’nun, Moskova deplasmanında sıkıntısız şekilde oynaması için yoğun tedavi altına alındığı öğrenildi. Kulüp doktorları, Brezilyalı futbolcuyu, kritik mücadeleye yetiştirmeye çalışıyor.

SİSTEM HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Cim Bom’un teknik patronu Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşısında hangi sistemle takımını sahaya süreceğine henüz karar vermedi. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında 2 bekli, 3 stoperli düzeni kullanan tecrübeli hoca, cezalı isimlerin Moskova’da forma giyebilecek olmaları nedeniyle, eski sisteme geri dönebilir.

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