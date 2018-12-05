Adalet Bakanlığı, hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine ilişkin yönetmelikte önemli bir değişikliklere imza atıldı. Buna göre, yabancı mahkumların ziyareti için izinler artık Ankara’ya gelinmeksizin ilgili cezaevlerinin bulunduğu ilgili başsavcılıklardan alınabilecek. Aynı kampuste ancak farklı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de birbirlerini ziyaretine izin verilecek. Türk vatandaşlığından izin alarak çıkanlar da Türk Vatandaşlarının tabi olduğu görüş kurallarına tabi olacak. Elçiliklerde resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog, tercüman ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilk olarak yabancı mahkumların ziyaret edilmelerini kolaylaştırıcı bir adım atıldı. Önceden terör suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan yabancı uyrukluların ziyaret etmek isteyen yakınları Ankara’ya gelerek Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü’nden izin alıyordu. Yeni düzenleme bu izinleri verme yetkisi ilgili cezaevlerinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredildi. Buna göre, örneğin Gaziantep’te cezaevinde bulunan bir yabancı mahkumu ziyareti için izin bundan böyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak. Bu değişikliğin özellikle Suriyeli tutuklu ve hükümlüleri yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.

MAHKUMLARIN BİRBİRİNİ ZİYARETE KAMPÜS AYARI

İkinci değişiklik ise aynı cezaevinde bulunan mahkumların birbirlerini ziyaret etmelerine ilişkin. Bu zaten Başsavcılık tarafından izin verilmesi durumunda olanaklıydı. Yani aynı cezaevinde bulunan mahkumlar birbirlerini ziyaret edebiliyordu. Ancak son dönemde cezaevleri kampüsler şeklinde inşa ediliyor. Yani aynı kampüs içerisinde birden fazla cezaevi bulunuyordu. Bu cezaevlerinin her biri aynı kampüs içerisinde olmasına rağmen farklı cezaevleri olarak değerlendirildiğinden mahkumların birbirlerini ziyaretlerine izin verilmiyordu. İşte yeni değişiklikle bu sorun da aşıldı. Bundan böyle kampüs cezaevleri bir cezaevi olarak kabul edilecek. Örneğin, Sincan T Tipi Cezaevi'nde bulunan bir tutuklu ve hükümlü L Tipi Cezaevi’nde bulunan bir tutuklu ya da hükümlüyü yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izni ile ziyaret edebilecek.

MAVİ KARTLILAR DA VATANDAŞ GİBİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Üçüncü değişiklik ise mavi kartlılara yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izin alarak, çıkanlara ilişkin oldu. Bu isimler cezaevi idarelerince yabancı gibi değerlendiriyordu. Bu nedenle ziyaret edilmelerinde bazı sınırlamalar vardı. Bu sorun da giderildi, bu kişiler artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tutuklu ve hükümlülerin tabi tutulduğu ziyaret koşullarına tabi tutulacak.

KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI BAKANLIKTAN İZİN ALACAK

Dördüncü düzenleme elçilik görevlilerinin cezaevi ziyaretlerine ilişkin. Konsolosluklarda resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog, tercüman ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

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